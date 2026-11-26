(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sarà presto avviata la nuova missione europea in Libano definita Eu Support Mission in Lebanon. "Il conseguimento degli obiettivi prefissati richiede un approccio basato su una stretta sinergia e sul reciproco sostegno tra i pilastri civile e militare della missione. L'Italia è pronta ad assumere il ruolo guida del pilastro militare. Il futuro comandante è già stato individuato", ha commentato il capo di Stato maggiore, Luciano Portolano, alla riunione del Comitato Militare dell'Unione Europea. (ANSA).