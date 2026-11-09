(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Nvidia va a picco nelle contrattazioni pre-apertura, dopo che il consiglio di amministrazione dell'azienda ha avviato un'indagine sull'amministratore delegato Jensen Huang, in seguito alla sua ammissione di aver avuto una relazione con una donna, indicata come presunta spia cinese. Nel pre-market al Nasdaq il titolo ha registrato un calo di circa il 6% nelle prime fasi di scambio. Al contrario, le azioni dei fornitori asiatici di Nvidia non hanno risentito della notizia, seguendo in gran parte il generale rimbalzo registrato venerdì dai titoli del settore negli Stati Uniti. (ANSA).