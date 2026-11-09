(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto (bollette, n.d.r.) consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo". Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dopo il cdm che ha dato il via libera al provvedimento che ha inserito il price cap sul prezzo del gas. (ANSA).