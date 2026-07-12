(ANSA) - MUSCAT, 12 LUG - L'Oman ha presentato oggi una protesta formale all'ambasciatore iraniano in seguito all'attacco subito dal Paese, secondo quanto riportato dai media statali, in un raro caso in cui ha accusato pubblicamente Teheran di aver preso di mira il suo territorio. "L'Oman esprime il suo profondo sgomento per questi atti irresponsabili e sottolinea l'imperativo di aderire ai principi di sovranità statale, buon vicinato e non ingerenza negli affari interni", ha scritto l'agenzia di stampa statale in un post sui social, un giorno dopo che l'Oman ha ospitato il ministro degli esteri iraniano per colloqui sullo Stretto di Hormuz. (ANSA).