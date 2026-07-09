(ANSA) - L'AVANA, 09 LUG - L'organizzazione per i diritti umani Prisoners Defenders denuncia un nuovo record della repressione a Cuba a due giorni dal quinto anniversario delle proteste dell'11 luglio 2021. Secondo il rapporto diffuso oggi, alla fine di giugno i detenuti per motivi politici erano 1.306, il numero più alto mai registrato dall'Ong, tra cui 40 persone arrestate quando erano minorenni. Solo nell'ultimo mese sono stati documentati 32 nuovi casi. L'organizzazione sostiene che il governo abbia intensificato gli arresti mirati di giornalisti, youtuber, artisti, leader religiosi e giovani per impedire nuove mobilitazioni in vista del quinto anniversario dell'11 luglio. Il rapporto denuncia inoltre il ricorso sistematico alla privazione delle cure mediche come strumento di repressione e segnala centinaia di detenuti affetti da gravi patologie. L'Ong critica infine il silenzio della comunità internazionale, ritenendolo un fattore che favorisce l'inasprimento della repressione sull'isola. (ANSA).