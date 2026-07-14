(ANSA) - ROMA, 14 LUG - M5s, Avs, Pd, Iv e Più Europa hanno annunciato il ritiro degli emendamenti di opposizione sulla legge elettorale. Questa proposta "non merita neanche più una discussione", "noi ritiriamo tutti gli emendamenti di merito tranne quello sui fuori sede. Non ci prestiamo più a questa pantomima indegna", ha annunciato il capogruppo del M5s alla Camera Riccardo Ricciardi. "Arroganza senza precedenti della maggioranza", ha detto Filiberto Zaratti di Avs. "Non ci prestiamo più a questa farsa, ritiriamo tutti i nostri emendamenti", le parole di Chiara Braga del Pd che ha escluso dal ritiro le proposte sui fuori sede e sugli eletti all'estero. (ANSA).