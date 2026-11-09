(ANSA) - MILANO, 09 NOV - "All'epoca ritenevamo che l'acquisizione di Bpm fosse un buon affare. Ma non è andata così. Abbiamo cambiato completamente rotta. Come sapete, l'Italia ha potenziato il proprio piano di crescita organica e ha comunicato a tutti, o fatto capire a tutti, che avremmo potuto raggiungere gli stessi risultati, o anche di più, con la crescita organica". A spiegarlo è il ceo di Unicredit, Andrea Orcel a Bloomberg Tv in relazione ad una domanda sulla proposta di fusione del Credit Agricole a Banco Bpm sul quale Unicredit lanciò una ops, poi ritirata anche a seguito del golden power del governo. "Da agosto ad agosto, la nostra quota di mercato nei segmenti target in Italia è aumentata di 130 punti base", ricorda Orcel. (ANSA).