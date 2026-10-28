(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "A quanto pare il vostro difetto è la tendenza a detestare tutti". "E il vostro è quello di fraintendere di proposito". Orgoglio e Pregiudizio continua a parlare a ogni generazione: il teaser trailer della nuova miniserie di Netflix; in arrivo dal 3 dicembre, basata sul romanzo di Jane Austen, riaccende la scintilla tra Elizabeth Bennet e Mr. Darcy che hanno i volti di Emma Corrin e Jack Lowden. La serie tv sarà composta da sei episodi e riporterà sullo schermo il complicato corteggiamento tra i due protagonisti evidenziando differenze sociali e una buona dose di tensione romantica. Corrin torna così a un ruolo lontano dalla Principessa Diana di The Crown, mentre Lowden arriva dal successo di Slow Horses. Il confronto è inevitabile: ogni nuovo Darcy deve fare i conti con quello interpretato da Matthew Macfadyen nel film Pride & Prejudice diretto da Joe Wright del 2005, e da una magnetica Keira Knightley, ma il nuovo adattamento promette di riportare sullo schermo tutta la forza romantica e la sottile ironia del capolavoro di Austen con protagonisti moderni e che non deluderanno le aspettative. Dalle prime immagini emerge un'estetica elegante e romantica, con attenzione alle emozioni e ai silenzi, elementi che hanno sempre reso Orgoglio e Pregiudizio una delle storie d'amore più amate di sempre. La sceneggiatrice Dolly Alderton, autrice di Tutto quello che so sull'amore, riporta fedelmente in vita l'iconica storia di Jane Austen, rendendo omaggio al pubblico che la ama da sempre e portando una nuova generazione a innamorarsene per la prima volta: a due secoli di distanza, la storia di cinque sorelle, di giudizi affrettati e di un amore che ha bisogno dei suoi tempi continua a conquistare i cuori. Quando alcuni facoltosi scapoli arrivano nel loro quartiere, le cinque sorelle Bennet devono destreggiarsi tra amore, famiglia e aspettative della società per assicurarsi un futuro. Jane si innamora dell'affascinante Mr Bingley, mentre Elizabeth si scontra con il suo orgoglioso amico Mr Darcy. Ma incontri inaspettati e scandali familiari costringono Elizabeth a riconsiderare i propri sentimenti e a scoprire la vera natura dell'amore. Oltre a Emma Corrin, Olivia Colman e Jack Lowden, tra gli interpreti ci sono anche Freya Mavor (Industry) nei panni di Jane Bennet, Jamie Demetriou (Stath Lets Flats, Barbie) come Mr Collins, Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: Knives Out) che sarà Mr Bingley, Louis Partridge (House of Guinness, Enola Holmes) nei panni di Mr Wickham, Rhea Norwood (Heartstopper) che interpreta Lydia Bennet, Siena Kelly (Black Mirror, Domino Day) nel ruolo di Caroline Bingley e Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter e i Doni della Morte) con il ruolo di Lady Catherine de Bourg. La sceneggiatura è firmata da Dolly Alderton, mentre la regia è affidata a Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di Heartstopper. La produzione esecutiva coinvolge Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point, insieme ad Alderton, Lyn ed Emma Corrin. Lisa Osborne è la produttrice della miniserie. (ANSA).