(ANSA) - BERLINO, 09 LUG - Bettina Orlopp respinge l'idea di dimissioni anticipate In una intervista alla Faz, la ceo di Commerzbank risponde: "Io ho un vincolo e un mandato. Penso che non ci possa semplicemente congedare, perché diventa un po' faticoso. Il mio contratto va avanti fino al 2029. Fino a quando ho la fiducia del consiglio di sorveglianza, dei dipendenti e dei clienti, per me la questione non si pone", ha spiegato, incalzata dalle domande sull'aumento della partecipazione di Unicredit, che avvicina il momento dell'acquisizione dell'istituto di credito tedesco. (ANSA).