(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "La proposta europea di revisione dell'Ets è, per l'industria italiana, insoddisfacente", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Lo dimostra anche, commenta, "l'andamento odierno del prezzo delle quote sul mercato, che sono in aumento. Segno che ci si attendeva una revisione profonda che invece non c'è stata". "La proposta della Commissione - dice il leader degli industriali - si limita a interventi con effetti solo marginali nel breve termine e non affronta le criticità strutturali del sistema nel contesto globale". Gli industriali chiedono a Parlamento e Consiglio europei "di intervenire con decisione per coniugare ambizione climatica e competitività industriale, sovranità tecnologica e investimenti, adattando il sistema Ets affinché non comprometta la base industriale europea". (ANSA).