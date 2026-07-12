(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore: i rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisone è stata presa nel corso di un'assemblea promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per fare il punto sulle principali criticità e per decidere le prossime iniziative di mobilitaizone. "Al termine del confronto, i lavoratori hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero", si spiega dal Nidil Cgil. (ANSA).