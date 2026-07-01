(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Via libera all'acquisizione di Original Marines, lo storico marchio italiano dell'abbigliamento per bambini, da parte della holding Pamaf, guidata dall'imprenditore Antonio Bernardo. L'operazione è stata annunciata durante il tavolo al Mimit e prevede il mantenimento del brand, dei punti vendita e dei livelli occupazionali per circa 1.700 lavoratori. "Un'operazione significativa per il rilancio dell'azienda e per la tutela dei lavoratori coinvolti, che salvaguarda un marchio storico del Made in Italy, ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. (ANSA).