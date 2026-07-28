(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - Boeing ha chiuso un altro trimestre in rosso con perdite per 428 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno. I ricavi sono invece aumentati dell'8% a 24,56 miliardi di dollari. A pesare sui conti sono state le risorse destinate allo sviluppo del nuovo Air Force One e all'accelerazione della produzione di aerei commerciali. Boeing si è infatti imbattuta in nuovi costi per 280 milioni di dollari per il programma dell'Air Force One, negoziato durante il primo mandato di Donald Trump nel 2018 a un prezzo fisso di 3,9 miliardi di dollari. Il contratto è in ritardo di quattro anni e ha lasciato Boeing esposta a miliardi di costi extra. (ANSA).