(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Scadenza in arrivo per il pagamento della prossima rata delle definizioni agevolate delle cartelle. Il 30 novembre è infatti il termine previsto per la terza rata della Rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, della quattordicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023) e della sesta riferita ai piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa (Legge n. 15/2025). Lo ricorda Agenzia delle Entrate-Riscossione. I pagamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli corrispondenti alla rata in scadenza. I contribuenti che hanno necessità possono recuperarne una copia nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate) oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso ma allegando un documento di riconoscimento. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa. I pagamenti possono essere eseguiti anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick oppure direttamente agli sportelli su territorio prenotando un appuntamento. La definizione agevolata consente di pagare l'importo dovuto senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio. Per mantenere tali benefici è necessario rispettare le regole sulla decadenza previste per ciascuna misura agevolativa. Per il pagamento della rate della Rottamazione-quater e dei piani di Riammissione alla definizione agevolata, la legge prevede sempre la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento. Pertanto, per la rata in scadenza il 30 novembre, saranno ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il 7 dicembre 2026, in considerazione anche dell'ulteriore differimento previsto quando i termini coincidono con giorni festivi. (ANSA).