(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Oggi probabilmente discuteremo - dobbiamo affinarlo in queste ore - un provvedimento che già aveva avuto un primo esame in Consiglio dei Ministri". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a margine della presentazione dei risultati della piattaforma Empact. "E' un disegno di legge, ci sono anche altre norme - ha proseguito - Nel completamento della discussione su questo provvedimento è stata rappresentata qualche necessità di fare qualche affinamento, rifinitura. Qualcosa l'avete anticipata, vediamo. Ci vedremo in queste ore a Palazzo Chigi proprio per la rifinitura dei vari interventi". (ANSA).