(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 09 LUG - E' stata raggiunta al Mimit l'intesa con Jsw per il rilancio del polo siderurgico di Piombino. L'Accordo di programma definisce il quadro condiviso per l'attuazione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori. L'intesa rientra nel quadro di rilancio del polo siderurgico di Piombino promosso dal Mimit, insieme all'Accordo di programma con Metinvest Adria e al percorso di soluzione della vertenza Magona con l'ingresso di Trasteel. Tre dossier industriali, si sottolinea in una nota, rimasti per anni nell'incertezza, anche dopo l'Accordo di programma del 2018 rimasto in larga parte inattuato sul piano industriale, sono stati affrontati dall'attuale Governo attraverso un disegno unitario fondato su investimenti, continuità produttiva, salvaguardia occupazionale e valorizzazione delle competenze, con l'obiettivo di restituire allo storico sito toscano una prospettiva stabile e concreta. L'Accordo di programma, sottoscritto dalle istituzioni e che sarà ora presentato ai lavoratori dalle organizzazioni sindacali, riguarda gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area e quelli di rilancio e riconversione industriale. Il piano di Jsw prevede l'ammodernamento del treno di laminazione delle rotaie, con la ristrutturazione degli impianti esistenti, l'installazione di nuove tecnologie e un progetto di ricerca e sviluppo per l'introduzione delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili. L'investimento complessivo ammonta a 148,2 milioni di euro e potrà in parte avvalersi di agevolazioni pubbliche del Mimit. Previsto anche il mantenimento dell'intera forza lavoro attualmente occupata presso il gruppo indiano, inclusi i lavoratori di Gsi Lucchini e Piombino Logistics. Per i lavoratori dell'area, Jsw si impegna a richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali. Inoltre, qualora entro il 2027 il progetto Metinvest non venga realizzato, in tutto o in parte, Jsw sarà tenuta a presentare un nuovo piano industriale finalizzato alla salvaguardia e al riassorbimento dei lavoratori interessati. Concluso il passaggio nei rispettivi organi assembleari del Comune e della Regione, le parti sottoscriveranno un apposito addendum per formalizzare gli impegni assunti. (ANSA).