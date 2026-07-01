(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Si moltiplicano gli attacchi degli hacker che divengono più temibili e sofisricati per via dell'utilizzo dell'Ia e vola la spesa di aziende e pubbliche amministrazioni per la cybersecurty. Come emerge dal rapporto annuale Anitec-Assinform nel 2025 "ha raggiunto i 2,24 miliardi, in crescita del 12%. L'obiettivo è quello di "rafforzare governance, investimenti e resilienza". Per i prossimi anni inoltre il rapporto sottolinea come "la cybersecurity resterà prioritaria per effetto" dei regolamenti europei Nis2 e Dora che aumentano il livello di protezione e difese richiesti, oltre che "un aumento degli attacchi e protezione delle supply chain" (ANSA).