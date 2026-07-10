(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Gli investigatori che indagano sull'ex principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III, si recheranno negli Stati Uniti per parlare con la famiglia della sua accusatrice, Virginia Giuffre. Lo riporta il Guardian precisando che la polizia della Thames Valley vuole parlare con il fratello e la cognata di Giuffre, Sky e Amanda Roberts, in merito alle accuse di violenza sessuale mosse contro l'ex Duca di York. Andrea ha negato le dichiarazioni di Giuffre, che si è tolta la vita nell'aprile dello scorso anno. Mountbatten-Windsor, 66 anni, è stato arrestato a febbraio con l'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine successiva alla diffusione massiva dei documenti noti come Epstein Files. È stato interrogato in merito alle accuse di aver condiviso materiale riservato con Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali su minori, ed è stato rilasciato su cauzione. Dopo il suo arresto, la polizia ha lanciato un appello ai testimoni affinché si mettano in contatto con loro se ritenevano di avere informazioni su presunti abusi sessuali, corruzione, frode o divulgazione di informazioni riservate riguardanti Mountbatten-Windsor. (ANSA).