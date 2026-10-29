(ANSA) - SARAJEVO, 29 OTT - La Forza militare dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina (Eufor) ha reso noto che oggi durante un'operazione di routine nella città di Gorica, nella zona di Brčko, al confine con la Serbia, si è verificato un incidente in cui è precipitato un velivolo della missione militare internazionale, ma non è chiaro se le tre persone a bordo siano morte e di che nazionalità siano. Secondo informazioni non ufficiali, tre persone a bordo del velivolo sarebbero morte nell'incidente. "Eufor sta conducendo un'indagine completa e approfondita sull'accaduto e fornirà ulteriori informazioni non appena i fatti saranno accertati e quando opportuno", si legge nella dichiarazione della missione Ue, di cui fa parte anche un contingente italiano. Secondo il sindaco di Brčko, Siniša Milić, ci sarebbero tre morti e 12 feriti. Eufor ha invitato i cittadini a non diffondere informazioni non verificate e disinformazione e a informarsi sull'incidente esclusivamente attraverso i canali ufficiali. Ulteriori dettagli sull'identità delle persone a bordo dell'aereo, così come sulle cause dell'incidente, saranno resi noti dopo che le autorità avranno completato le verifiche necessarie e pubblicato i risultati dell'inchiesta. (ANSA).