(ANSA-AFP) - HELSINKI, 27 OTT - La prima ministra danese Mette Frederiksen ha criticato la scelta del presidente della Finlandia Alexander Stubb e del premier norvegese Jonas Gahr Storeagire di agire "per conto proprio" telefonando a Vladimir Putin. "Sono molto scettica riguardo a questa iniziativa norvegese e finlandese. Non è stata concordata con nessuno di noi", ha dichiarato ai giornalisti a margine di un incontro tra i leader dei paesi nordici - tra cui Store e Stubb - in Finlandia. "Onestamente, non so cosa pensino di poter ottenere quei due paesi con questa mossa", ha aggiunto. (ANSA-AFP).