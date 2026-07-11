(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Lega e Forza Italia chiedono un ulteriore rinvio della tassa sui mini-pacchi. In due emendamenti identici al decreto Infrastrutture e Pnrr all'esame della commissione Bilancio della Camera, i partiti di maggioranza propongono che l'entrata in vigore della misura sia spostata dal primo ottobre 2026 al primo ottobre 2027. La copertura, pari a 183,8 milioni, viene indicata nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. L'iter della tassa da 2 euro sui pacchetti extra Ue è stato già movimentato: prevista dalla manovra a partire dal primo gennaio, è stata poi rimandata al primo luglio e dall'ultimo dl al primo ottobre. Ora la richiesta di proroga di un intero anno. (ANSA).