(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Prima della guerra, opera prima di Tommaso Usberti con protagonista il fratello del regista, Piero Usberti, storia del 23enne Guido, che nella cittadina del Nord Italia dov'è cresciuto si trova a confrontarsi con l'ambiente misogino e razzista diventato per lui anche identitario quando incontra Sonia, una giovane immigrata kosovara, è il film italiano in gara fra i sette in concorso alla 41/a edizione della Settimana della Critica, la sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2-12 settembre). È una selezione che "nasce da un'osservazione del nostro presente storico e anche da una sensazione, una vibrazione in atto. Abbiamo cercato di cogliere questa vibrazione e forse la consapevolezza di trovarci a un punto di svolta epocale" spiega la delegata generale Beatrice Fiorentino all'ANSA parlando del programma. Quello che racconta la Sic quest'anno, con i sette film del concorso, dalla Colombia al Brasile, dall'India alla Cina, passando per Italia e Tunisia, è "il cinema come atto di resistenza. Non intesa come semplice denuncia, ma come possibilità di immaginare altre forme di esistenza e sopravvivenza, nuovi modi di abitare il presente". Anche in apertura e chiusura fuori concorso ci sono due film italiani. Ad aprire è la tragicommedia Il Grande Giaffa, esordio di Marco Santi con Edoardo Pesce, Carlotta Gamba, Barbara Chichiarelli, nel racconto di un uomo ignorato da tutti, incapace di trovare un suo posto nel mondo. Il suo percorso cambia quando incontra il carismatico Grande Giason, che rappresenta tutto ciò che ha sempre voluto essere. A chiudere è invece il musical rap Rider, opera prima del musicista e produttore Dade (Davide Pavanello) regista insieme a Roan Johnson. In una storia che ha nel cast, fra gli altri, anche Levante, Ensi, Rosa Chemical, Axos, Margherita Vicario e Claudio Santamaria, protagonista è Samuele, detto Sami, un giovane rider che, nella notte di Capodanno, consegna un enorme ordine di sushi in una lussuosa villa a nord della città. Invitato a fermarsi per la serata, Sami incontra Nia, con cui scatta subito una forte connessione. Ma, mentre un nuovo amore muove i primi passi, una decisione presa d'impulso avrà delle conseguenze fatali e il ragazzo dovrà decidere se affrontare le conseguenze delle sue azioni. (ANSA).