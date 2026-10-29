(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Era "intenzionato ad eseguire un attentato in una sinagoga e in un luogo di preghiera islamica dell'hinterland milanese, dopo aver pianificato nei minimi dettagli le modalità di confezionamento di ordigni esplosivi e la modifica di armi da sparo" e per questo un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri su ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Milano. Nei suoi device sono stati trovati "contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi". Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, dall'analisi dei dispositivi del 22enne emerge "l'attività dell'indagato nel costante autoaddestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche atte a confezionare ordigni, nonché nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere (proclami ideologici con denominazione di "testamento", scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya (Nor) nel 2011) con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi". Per questo è indagato per il reato ex art. 270-quinquies del codice penale che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. (ANSA).