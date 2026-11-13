(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Continua su scala globale, dagli Stati Uniti all'Asia, il blocco informatico che sta colpendo i servizi di Microsoft, provocando disagi a utenti, aziende e istituzioni governative. "Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano", si legge in un aggiornamento di Microsoft su X. Stando a quanto ricostruito dall'Associated Press, l'interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti ma anche attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree. (ANSA).