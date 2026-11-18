(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - L'economia russa è la più grande d'Europa e le sanzioni occidentali stanno comportando costi anche per i Paesi che le hanno imposte. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al vertice degli amministratori delegati della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Shenzhen, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass. Putin ha sostenuto che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle risorse energetiche a basso costo provenienti dalla Russia, con conseguenze sulle proprie posizioni economiche e sul proprio potenziale. (ANSA).