(ANSA-AFP) - LILLE, 04 AGO - Imbarcazioni francesi e britanniche hanno tratto in salvo 157 migranti dopo che la loro imbarcazione ha preso fuoco mentre tentava di attraversare la Manica. Lo hanno riferito le autorità francesi, in una delle più grandi operazioni di salvataggio dal 2018. "Una piccola imbarcazione ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche, costringendo i suoi occupanti a gettarsi in mare" questa mattina, ha dichiarato la prefettura della regione Pas-de-Calais, aggiungendo che non si sono registrate vittime. (ANSA-AFP).