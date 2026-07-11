(ANSA) - TEL AVIV, 11 LUG - Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata, nel giorno in cui è stato diffuso il messaggio scritto dal figlio Mojtaba che minaccia 'vendetta' contro gli assassini del padre. L'immagine pubblicata da Hamshari, giornale di proprietà del comune di Teheran, mostra tra gli altri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. (ANSA).