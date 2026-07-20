(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell'Azienda", la Rai "ha disposto l'avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell'Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza". Lo annuncia la stessa azienda. "Rai, in coerenza con le linee guida Ebu e nel rispetto del vigente Contratto di Servizio - si spiega in una nota - è tenuta ad adottare criteri netti e chiari in relazione al giornalismo investigativo e d'inchiesta: a partire dal principio di imparzialità ed indipendenza, a quello di accuratezza nello svolgimento delle inchieste, a quello sulla verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse. Nello stesso tempo Rai intende tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del Servizio Pubblico fondato su professionisti che ogni giorno conducono con serietà, cura, professionalità e rispetto delle regole deontologiche il loro lavoro nelle testate nazionali, nelle redazioni regionali, nelle sedi delle corrispondenze estere, nei teatri che i nostri inviati coprono in tutto il mondo e nei tanti programmi di approfondimento e inchiesta che compongono i palinsesti Rai". "L'attivazione delle verifiche interne - conclude l'azienda - costituisce un atto dovuto a tutela della Rai, delle persone coinvolte e dei principi che regolano l'attività del Servizio Pubblico". (ANSA).