(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Le tre reti generaliste Rai, nella stagione televisiva appena conclusa (14 settembre 2025 - 30 maggio 2026), confermano la loro leadership con il 30,9% di share nell'intera giornata (+0,3 punti percentuali rispetto alla stagione precedente)". È quanto sottolinea un comunicato dell'Azienda. "Nel prime time le reti generaliste Rai raggiungono il 31,2% di share, mantenendo un vantaggio di 0,4 punti percentuali sulle reti generaliste Mediaset. In questo quadro, Rai 3 si conferma la seconda rete Rai nell'intera giornata, con uno share medio del 6,5%, un dato in linea con le stagioni precedenti, che le consente di collocarsi davanti ai principali competitor diretti, Rete4 e La7. A differenza di queste ultime, che concentrano la gran parte dei propri ascolti nella fascia di prima serata, Rai 3 costruisce il proprio risultato sull'intero arco della giornata grazie a un palinsesto strutturato e riconoscibile, fondato su informazione, approfondimento e cultura. Programmi come Agorà, Elisir, Geo, Il Cavallo e la Torre, Mi manda Rai3, Kilimangiaro, Presa diretta, In mezz'ora, insieme all'informazione della TgR e dei Tg3, contribuiscono in modo determinante alla solidità della rete". "Anche limitando l'analisi alla fascia 21.45-23.30, nella quale ricadono i principali programmi di prima serata, Rai 3 - si legge ancora nella nota - registra performance in linea con La7 (5,1% di share) e superiori a Rete4. In questa fascia, trasmissioni come Chi l'ha visto?, Report, Lo Stato delle cose e Splendida Cornice confermano risultati di rilievo, contribuendo in maniera significativa alla performance della rete". "I dati Auditel della stagione 2025-2026 - conclude la Rai - confermano pertanto la sostanziale stabilità degli ascolti di Rai 3 e la solidità del suo modello editoriale, fondato su un'offerta di servizio pubblico capace di ottenere risultati competitivi lungo l'intero arco della giornata e non esclusivamente nella fascia di prima serata". (ANSA).