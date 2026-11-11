(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'importante sforzo fatto in termini di risorse aggiuntive" per la sanità "rispetto a quanto era previsto non è sufficiente a coprire la crescita dei fattori produttivi. Sto parlando di quelli che sono legati all'andamento inflazionistico, i costi energetici, i rinnovi contrattuali, l'innovazione farmacologica. Oggi pur evidenziando l'incremento previsto, non riusciamo con i dati in nostro possesso a garantire quanto fatto nel 2026. Visti questi incrementi dei fattori produttivi è evidente che auspichiamo un ulteriore sforzo". Così il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, rappresentante della Conferenza delle Regioni nel corso dell'audizione sulla Manovra in Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. (ANSA).