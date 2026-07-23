(ANSA) - WASHINGTON, 23 LUG - La Midwest Poultry Services, un grande produttore americano avicolo con sede a North Manchester (Indiana), ha richiamato su base volontaria quasi 1,59 milioni di dozzine di uova a guscio bianco e a guscio scuro provenienti da alcuni suoi allevamenti a causa del rischio di salmonella. Si tratta di circa 19 milioni di uova ritirate dai supermercati allo scopo di prevenire infezioni letali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e in coloro che hanno un sistema immunitario compromesso. La possibile contaminazione, ha riferito il New York Post, riguarda due degli allevamenti dell'azienda in Texas ed è stata rilevata grazie a "pratiche proattive di monitoraggio ambientale e analisi delle cause alla radice". La compagnia, al momento, non distribuirà uova fresche provenienti dagli allevamenti a rischio. (ANSA).