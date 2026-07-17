(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro a litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi venerdì 17 luglio 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Ieri i prezzi medi erano di 1,911 euro per la benzina e 2,040 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e 2,134 euro per il gasolio. (ANSA).