(ANSA) - ROMA, 01 LUG - È scaduto il memorandum sottoscritto dalla Rai con F2i e MFE - MediaForEurope per una possibile operazione di aggregazione tra Rai Way ed EI Towers. Lo sottolinea la Rai, precisando in una nota che "le parti hanno svolto approfondite attività di analisi e confronto sui principali profili industriali, societari, finanziari, regolamentari e di governance dell'ipotizzata operazione" senza però "individuare una base negoziale condivisa e idonea". La Rai conferma l'impegno "a perseguire opzioni industriali caratterizzate da solidità, sostenibilità nel lungo periodo e creazione di valore nel rispetto della missione di servizio pubblico e degli interessi di tutti gli azionisti". Nella riunione del Cda Rai l'amministratore delegato Giampaolo Rossi "ha informato il Consiglio sull'esito dell' operazione di aggregazione tra Rai Way S.p.A. ed EI Towers S.p.A. All'esito delle interlocuzioni intercorse, tuttavia, le valutazioni effettuate non hanno consentito di individuare una base negoziale condivisa e idonea a consentire il prosieguo dell'operazione". Lo spiega l'azienda. "Resta confermato l'impegno di Rai a perseguire opzioni industriali caratterizzate da solidità, sostenibilità nel lungo periodo e creazione di valore nel rispetto della missione di servizio pubblico e degli interessi di tutti gli azionisti". (ANSA).