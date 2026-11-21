(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Il comandante della Costa Concordia Francesco Schettino non solo ha ottenuto per buona condotta di scontare la pena fuori dal carcere, lavorando e svolgendo attività sociali, ma ha cumulato un anticipo di fine pena di circa due anni ed a luglio 2030 avrà espiato la condanna. Schettino è stato condannato a 16 anni. Per la legge Gozzini, spiega l'avvocato Francesca Carnicelli, i detenuti hanno diritto a 45 giorni di 'sconto' ogni 6 mesi di buona condotta. Schettino, uscito ieri, farà l'affidamento in prova in Campania, con un lavoro da impiegato presso un soggetto privato e facendo volontariato. Dalle 22 alle 6 non può uscire dal domicilio. Durante la reclusione a Rebibbia, Francesco Schettino, 66 anni, aveva già svolto dei programmi di lavoro esterno, con rientro serale in carcere. Il primo di questi progetti era stato partecipando alla digitalizzazione dell'archivio della strage di Ustica. Il secondo, durato fino a ieri, come addetto al tribunale di Sorveglianza di Roma. L'udienza in cui è stata discussa la sua posizione risale a mercoledì scorso, ricorda il difensore, avvocato Francesca Carnicelli, e la notizia di poter uscire dal carcere l'ha raggiunto ieri pomeriggio dopo che era tornato nel penitenziario. Da lunedì, invece, con l'affidamento in prova, Schettino non fa più rientro serale in carcere ma al suo domicilio scelto in Campania. Schettino, originario di Meta di Sorrento, lavorerà con mansione impiegatizia otto ore al giorno, retribuito. I servizi sociali stanno invece valutando dove potrà svolgere il volontariato così come indicato dal tribunale. Tra le prescrizioni che dovrà osservare, oltre al pernottamento notturno, c'è quella, generica - per tutti i condannati che escono in questo regime di Sorveglianza -, di non frequentare pregiudicati o luoghi di convegno di essi. Finora Schettino ha fatto circa 9 anni e mezzo di detenzione. La condanna definitiva in Cassazione c'è stata il 12 maggio 2017. (ANSA).