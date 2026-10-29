(ANSA) - TEL AVIV, 29 OTT - Lo Shin Bet, il servizio di intelligence interna israeliano, parla per la prima volta - con una nota ufficiale - dello scandalo su presunti finanziamenti illeciti stranieri e riferisce che le informazioni alla base dell'inchiesta ''derivano da un'attività di raccolta dati svolta dall'agenzia, e non provengono da alcun partito politico o entità appartenente ad alcuno schieramento politico''. L'agenzia riferisce che l'indagine è ancora in corso e che ''si tratta di un'inchiesta mirata e circoscritta, che non ha l'obiettivo di incolpare o accusare un intero settore che si è recato alle urne democraticamente e legalmente". (ANSA).