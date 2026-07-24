(ANSA) - BRUXELLES, 24 LUG - E' crisi aperta nel partito Diritto e Giustizia (Pis), la principale forza di opposizione in Polonia, al governo dal 2015 al 2023. La spaccatura è avvenuta dopo la decisione del leader Jarosław Kaczyński di espellere l'ex premier Mateusz Morawiecki, insieme a un gruppo di almeno 30 membri. A scatenare la rottura la notizia secondo cui l'ex leader polacco conservatore avrebbe cercato di fondare un nuovo partito politico tramite la sua associazione. Morawiecki, tra l'altro, nel gennaio del 2025 ha preso la presidenza dei Conservatori succedendo a Giorgia Meloni. Il Pis e Fdi sono parte del partito Ecr e dello stesso gruppo al Pe. (ANSA).