(ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una "esplosione" avvenuta all'interno di un centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto. "Molte persone" sono rimaste intrappolate, riporta l'emittente Nhk. La prefettura di Kumamoto era già stata devastata da un doppio sisma di magnitudo 6.5 e 7.3 dieci anni fa, con 270 vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. (ANSA).