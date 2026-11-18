(ANSA) - NEW YORK, 18 NOV - Uniti davanti alla macchina da presa per ben 14 volte e adesso anche nella top 100 dei divi di sempre di Variety: Marcello Mastroianni, al 49esimo posto, e Sophia Loren (a quota 60) sono i due unici italiani di una classifica delle più grandi star di tutti i tempi pubblicata oggi dalla celebre rivista di spettacolo. "Misurare la grandezza di una star è un po' come cercare di catturare un fulmine in una bottiglia. È un esercizio che richiede sensibilità e intuito, oltre alla ricerca di una combinazione perfetta: quella fusione di talento artistico e popolarità, prestigio storico e attualità che dà vita all'ideale luminoso del divismo", scrive Variety mettendo in testa alla top 100 Marilyn Monroe, in coda Henry Fonda, e in mezzo la figlia di lui Jane Fonda. Le scelte di Variety sono in larghissima parte dettate dalla vecchia e nuova Hollywood: si va da John Wayne e Marlon Brando, da Zendaya a Robert Pattison: "Non tutte le star del cinema sono grandi attori, così come non tutti i grandi attori sono star. Molte delle scelte della nostra classifica riflettono questa distinzione. Eppure esiste una zona magica in cui talento e carisma si fondono. E ce n'è un'altra, forse ancora più importante: quella in cui il fascino che queste figure esercitano sullo schermo incontra il posto che occupano nei nostri sogni", spiega ancora Variety che, per scegliere le 100 più grandi star della storia del cinema, si è affidata "alla ragione, al cuore, all'istinto e alla fantasia", alla ricerca di "quelle personalità capaci di esercitare un magnetismo irresistibile, di lasciarci a bocca aperta, travolgerci e farci innamorare". Marcello e Sophia hanno recitato assieme in 14 film tra 1950 e 1994, molti con la regia di Vittorio De Sica e Ettore Scola. L'ultima apparizione congiunta fu in Prêt-à-Porter firmato da Robert Altman. Due Oscar lei, più un terzo alla carriera, nessuno per lui a dispetto di tre candidature. E una curiosita': Una Giornata Particolare di Scola, uno dei loro film insieme più belli, valse nel 1978 a Mastroianni la sua seconda nomination. (ANSA).