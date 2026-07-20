(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III (che le ha accettate) a Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La cerimonia, detta tradizionalmente del 'bacio della mano' al sovrano, non prevede più da tempo questo atto di omaggio. Per il 77enne re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno. (ANSA).