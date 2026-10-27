(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store ha dichiarato che la telefonata di questa mattina con Vladimir Putin è durata circa 90 minuti. "Tutti i partner e le nazioni alleate sono stati informati prima della telefonata", ha affermato dopo che la premier danese Mette Frederiksen ha criticato la mossa. Stoere ha sollecitato una de-escalation nella guerra in Ucraina e ha affermato che le sue opinioni e quelle del presidente finlandese Alexander Stubb erano in linea con la Coalizione dei Volenterosi, un gruppo di oltre 30 paesi che si sono impegnati a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina. (ANSA).