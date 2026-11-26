(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - I Paesi Bassi sosterranno il consenso europeo sulle tre nomine nel Comitato esecutivo Bce. Lo riferisce una fonte diplomatica Ue, spiegando che il premier olandese Rob Jetten ha informato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che i Paesi Bassi attribuiscono importanza a "una decisione consensuale sulla presidenza della Bce", come "segnale importante per i mercati finanziari". Ciò suggerisce che hanno accettato la candidatura alla presidenza dello spagnolo Pablo Hernandez de Cos, 'contro' il quale avevano candidato Klas Knot. La procedura sulle nomine verrà formalizzata alla riunione degli ambasciatori Ue attesa alle 15. (ANSA).