(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Nuove stagioni per gli show "made in Sky", che si arricchiscono di alcune novità come Taste of Italy, il nuovo show con Antonino Cannavacciuolo. Si tratta di un viaggio on the road, atteso per la primavera 2027, con Chiara Pavan, chef da una Stella Michelin, e Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia. Non mancano le novità su Tv8 con Cooking Grandmas (titolo provvisorio), una sfida tra nonne guidata da Alessandro Borghese. Novità in access è Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, il travel show alla scoperta del Bel Paese, condotto dalla coppia Benedetta Parodi e Fabio Caressa. (ANSA).