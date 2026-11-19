(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - Continuano le trattative al negoziato interistituzionale (trilogo) sull'euro digitale. La riunione tra Parlamento europeo e Consiglio Ue, con la partecipazione della Commissione, si è conclusa alle 4:30 del mattino, dopo oltre 14 ore di discussioni, senza raggiungere un accordo. I negoziatori hanno quindi deciso di aggiornarsi a un nuovo incontro, con la speranza che sia quello conclusivo. Lo riferiscono fonti informate. A quanto si apprende resta ancora aperto il nodo delle sanzioni imposte unilateralmente da Paesi terzi, come quelle adottate dagli Stati Uniti contro alcuni giudici della Corte penale internazionale. La questione riguarda la possibilità di garantire l'accesso ai servizi di pagamento in euro digitale alle persone colpite da misure restrittive non riconosciute dall'Ue. Al centro del confronto, viene riferito poi, anche una lunga discussione sul cosiddetto compensation model, il modello di remunerazione che dovrà stabilire quanto costerà ai commercianti accettare pagamenti in euro digitale e come ripartire i costi tra banche, operatori dei pagamenti ed esercenti. Uno dei punti più delicati è evitare che a sostenere gli oneri maggiori siano soprattutto i piccoli commercianti. (ANSA).