(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Al 31 maggio scorso, l'onere a carico dello Stato per le detrazioni da superbonus maturate per i lavori conclusi ammontano a 131.553,532 miliardi di euro a livello nazionale. Lo rende noto l'Enea. Il totale degli investimenti è pari a 126,643.041 miliardi e gli investimenti ammessi a detrazione sono pari a 124,852.561 miliardi. Gli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione ammontano a 122,663.947 miliardi. Il numero di edifici coinvolti è di 502.370. (ANSA).