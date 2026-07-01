(ANSA) - ROMA, 01 LUG - In relazione alla condanna per adulterio inflitta in Egitto all'italiana Nessy Guerra, "la nostra Ambasciata ha formalmente consegnato alle Autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time alla Camera. "La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a due nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione, e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio" della figlia Aisha, ha aggiunto. (ANSA).