(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Sono molto soddisfatto per i risultati della manovra perché tutte le richieste di Forza Italia sono state accolte", mentre "rimane da risolvere il problema della previdenza dedicata ai militari e alle forze dell'ordine: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani e segretario nazionale di Forza Italia a margine di una conferenza su Artico e Antartide a Roma. "C'è un pacchetto di oltre 4 miliardi", ha proseguito Tajani, "e dovrà essere individuato all'interno del pacchetto cosa si può fare per la previdenza dedicata alle forze dell'ordine e alle forze armate. Ci saranno degli incontri già nei prossimi giorni del ministro Zangrillo con i rappresentanti sindacali, con le amministrazioni. Per Forza Italia questa è una priorità quindi durante il dibattito parlamentare faremo di tutto. Mi auguro che si possa risolvere a livello di governo, altrimenti presenteremo degli emendamenti durante la finanziaria affinché si possa risolvere il problema", ha aggiunto. (ANSA).