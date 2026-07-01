(ANSA) - ROMA, 01 LUG - "Non appena ho appreso la notizia" del fermo di Nessy Guerra in Egitto, "sono stato in contatto con il ministro degli Esteri egiziano Abdelatty, intervenendo per sollecitare il rilascio della connazionale. Con l'occasione, ho voluto ribadire con forza, ancora una volta, la richiesta di piena collaborazione da parte egiziana per garantire l'assoluta tutela e sicurezza della signora Guerra e di sua figlia, ricevendo assicurazioni sulla disponibilità del suo governo a collaborare per raggiungere una soluzione rapida e positiva della vicenda". Lo ha detto il ministro degli Esteri Anotnio Tajani al question time alla Camera. (ANSA).