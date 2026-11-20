(ANSA) - FIUGGI, 20 NOV - "Vediamo se si possono trovare delle formule che possano permettere di difendere un principio. Siamo sempre pronti al dialogo e al confronto, come l'abbiamo fatto nei giorni precedenti al voto, quindi non c'è nessuna ostilità. Difendiamo soltanto il principio di chi fa impresa". Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull'emendamento presentato da FI alla Camera per sopprimere la proposta di FdI sugli e-book. Tajani l'ha detto a margine dell'evento Nexus in corso a Fiuggi. E ha ribadito la posizione dui FI: "Noi ci siamo fatti carico del grido di dolore che veniva dal settore dell'editoria che sta soffrendo. Anche i nostri alleati hanno compreso la ragione del nostro 'no' sull'emendamento presentato da un partito. Su una questione che riguarda i libri di testo e gli e-book ci può essere una differenza di vedute tra partiti che fanno parte della coalizione". (ANSA).