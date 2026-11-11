(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "FI ha sempre detto che non bisogna vessare le banche. Siamo riusciti a tenere fuori le banche di prossimità, i crediti cooperativi, e già è un successo. Continuiamo a dire che non si deve avere un atteggiamento punitivo nei confronti delle banche. Devono fare dei sacrifici, ma hanno anche ottenuto risultati molto positivi". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, a Mattino Cinque. "Non c'è stata una tassa sugli extraprofitti, ma per chiudere il bilancio c'è stato bisogno di un contributo - ha aggiunto - Lo abbiamo chiesto anche alle assicurazioni e alle società energetiche: lo abbiamo chiesto a chi può farlo. La nostra posizione è diversa da quella della Lega. Abbiamo sempre difeso il sistema bancario italiano e continueremo a farlo". (ANSA).