(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Ho appena parlato con l'unico ferito italiano, si chiama Jeremia Contegrande, è ricoverato nell'ospedale universitario di Toledo. Sua sorella è una delle due italiane disperse, una ragazza italo-argentina e una italo-venezuelana". L'ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando dell'incidente ferroviario in Spagna a margine di un convegno al Senato. Ha aggiunto che "al telefono non aveva una voce sofferente, adesso non so quali siano le condizioni mediche. Era in viaggio con la sorella e lei è dispersa". (ANSA).